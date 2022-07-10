Köpeği kaybolan marangoz, annesi ölen kuzuya sahip çıktı

Mersin'de köpeği kaybolunca annesi doğumu sırasında ölen bir kuzuyu satın alan marangoz ustası Rıza Akyıldız, "Şirin" adını verdiği hayvana evladı gibi bakıyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Akyıldız, 7 yıldır beslediği köpeği kaybolunca farklı bir hayvanın bakımını üstlenme kararı aldı.

Ramazan Bayramı'nda hayvan pazarına giden Akyıldız, annesinin doğumu sırasında öldüğü bir kuzuyu satın aldı.

Akyıldız, veterinerde kontrollerini yaptırdığı kuzuyu, daha sonra evi olarak da kullandığı marangoz atölyesine getirdi.

"Şirin" adını verdiği hayvanı biberonla beslemeye başlayan Akyıldız, çocuk gibi baktığı kuzuyu yanından ayırmıyor.

"Nereye gitsem arkamdan ayrılmaz"

Rıza Akyıldız, AA muhabirine, köpeğinin kaybolmasının ardından satın alarak beslemeye başladığı kuzuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.

Çocukluğunun hayvanların arasında geçtiğini anlatan Akyıldız, "Satın aldığımda 4 gün önce dünyaya gelmişti. Yarım biberon süt içiyordu. Herkes, 'ölür, geri götür' dedi. Ne olursa olsun, şansımı denemek istedim. Baktım ve büyüdü. Şu anda kızım, 57-58 günlük. Baba kız gibiyiz. Evlat gibi aynı. Nereye gitsem arkamdan ayrılmaz. İki dakika beni görmeyince bağırmaya başlar." diye konuştu.

Akyıldız, haftada bir banyosunu yaptırdığı kuzusunun her şeyiyle yakından ilgilendiğini ve bir an olsun yanından ayırmadığını kaydetti.