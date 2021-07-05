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Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı - Son Dakika

Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı

05.07.2021 15:48
Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı, System.String[]

ANTALYA'daki Özgü Korkanç'ın, sahiplendiği köpeği Kiraz'ın, 7 yıldır yaşamadığı evinden tahliye edilmesi istendi ve siteye girişi yasaklandı.

ANTALYA'daki Özgü Korkanç'ın, sahiplendiği köpeği Kiraz'ın, 7 yıldır yaşamadığı evinden tahliye edilmesi istendi ve siteye girişi yasaklandı. Korkanç, "Aşırı üzücü bir durum. Bu süreçten sonra ben ailemin yanına gidebilecek miyim bilmiyorum. Gidersem Kiraz olmadan gitmem gerekiyor ki bu sefer Kiraz'ı nereye bırakacağım" dedi.

Antalya'da bankacılık yapan Özgü Korkanç, 2013 yılında Kiraz adını verdiği İngiliz Cocker Spaniel cinsi bir köpek sahiplendi. Korkanç, Kiraz ile ailesinin Konyaaltı ilçesindeki evinde ikamet etmeye başladı. 2014'te site yönetiminin Kiraz'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle tahliye davası açtığı Korkanç, dava süreci devam ederken hayvanla birlikte iş için Kemer'e taşındı.

Mahkeme, 2016 yılında site yöneticisinin dava açma konusunda açıkça yetkilendirilmemiş olması nedeniyle davanın reddine karar verdi. Korkanç, köpeğiyle birlikte başka bir yerde yaşamasına rağmen site yönetimi tekrar dava açtı. Eve bilirkişi olarak gelen Veteriner Hekim Veli Gökçen, Kiraz'ın evde yaşadığına dair bir iz bulunmadığını belirttiği raporunu mahkemeye sundu. Gökçen raporun sonuç kısmında da şu ifadelere yer verdi: "Davalı Osman Korkanç'a ait dairede daima bir köpeğin yaşamadığı, ancak bazı tatillerde 1-2 günlüğüne geçici olarak eve geldiği, söz konusu köpeğin ırk özellikleri itibarıyla da bulunduğu ortamda çevreye ve insanlara rahatsızlık verecek tipte olmaması nedeniyle evde beslenmesinde bir sakınca bulunmayacağı kanaatindeyim."SİTE YÖNETİMİ KARARI İSTİNAFA TAŞIDIMahkeme, 2019 yılında sonuçlanan davada, Kiraz'ın sahibi Özgü Korkanç ile başka bir yerde ikamet ettiğini belirtip davanın konusuz kaldığına hükmetti. Davacı taraf olan site yönetimi ise kararı istinafa taşıdı. Bu sırada Korkanç ise Kiraz'la yine iş nedeniyle Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı.İtirazı değerlendiren Antalya Bölge Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, geçen 21 Mayıs'ta 'davanın konusuz kaldığı' kararını bozup yeniden yargılanma talep etti. Mahkemenin verdiği karar sonucunda Korkanç ailesinin yaşadığı evlerinde köpek beslemesi yasaklandı ve Kiraz'ın siteden uzaklaştırılması için 30 gün süre verildi. Eğer Kiraz bu süre içerisinde sahipleri tarafından yaşamadığı evden uzaklaştırılmazsa site yönetimine müdahale izni verildi.KAMPANYA BAŞLATTIKalkan'da Kiraz'la yaşayan Korkanç, köpeğine verilen ceza nedeniyle ailesinin yanına gidemiyor. Korkanç, aynı zamanda 'Change.org' adlı internet sitesi üzerinden 'Köpeğimiz Kiraz'dan Vazgeçmiyoruz' başlığıyla imza kampanyası başlattı.Dava süreçlerinde bilirkişi tarafından Kiraz'ın evde yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini söyleyen Korkanç, "2013 yılında sahiplendiğim köpeğim Kiraz'la birlikte ailemin yanında yaşıyordum. Daha sonra işim dolayısıyla Kemer ilçesine taşındım. Ben Kemer'e geçmeden önce site yönetimi Kiraz'ın evden çıkarılması için dava açtı. Dava reddedildi ancak site yönetimi tekrar dava açtı. Dava süreçlerinde eve bilirkişiler gelip inceledi. Bilirkişinin verdiği raporda evde herhangi bir köpek izine rastlanmadığı belirtildi" dedi.'OLMAYAN BİR KÖPEĞİN TAHLİYESİ İSTENİYOR'Yıllardır ailesinin yanına sadece bayramlarda ve eğitim süreçlerinde gittiğini belirten Korkanç, "Bu süreçte ben Kiraz'la birlikte yine iş gereği Kaş'ın Kalkan Mahallesi'ne taşındım. İkinci dava da reddedilince site yönetimi kararı istinafa taşıdı. Köpeğin evle hiçbir bağlantısı kalmadı sadece bayramlarda, eğitim için gittiğimde ailemin yanına gidiyorum. Son olarak istinafa giden dava sonucunda Kiraz'ın 30 gün içerisinde tahliyesi istendi. Yani olmayan bir köpeğin evden tahliyesi isteniyor" diye konuştu.

Duruma çok üzüldüğünü söyleyen Korkanç, "2013 yılından bu yana ben bakıyorum Kiraz'a. Ancak dava sürecinde sanki ailemin yanındaymış ancak dava süreçlerinde ben yanıma alıyormuşum gibi lanse edilmiş. Aşırı üzücü bir durum. Bu süreçten sonra ben ailemin yanına gidebilecek miyim bilmiyorum. Gidersem Kiraz olmadan gitmem gerekiyor ki bu sefer Kiraz'ı nereye bırakacağım" dedi.


Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı
Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı
Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı
Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı

Antalya, Kemer, Köpek, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeği Kiraz'ın, yaşamadıkları eve girişi yasaklandı - Son Dakika


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