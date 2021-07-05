Üye Girişi
KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI - Son Dakika

KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI

05.07.2021 16:27

ANTALYA'daki Özgü Korkanç'ın, sahiplendiği köpeği Kiraz'ın, 7 yıldır yaşamadığı evinden tahliye edilmesi istendi ve siteye girişi yasaklandı.

ANTALYA'daki Özgü Korkanç'ın, sahiplendiği köpeği Kiraz'ın, 7 yıldır yaşamadığı evinden tahliye edilmesi istendi ve siteye girişi yasaklandı. Korkanç, 'Aşırı üzücü bir durum. Bu süreçten sonra ben ailemin yanına gidebilecek miyim bilmiyorum. Gidersem Kiraz olmadan gitmem gerekiyor ki bu sefer Kiraz'ı nereye bırakacağım" dedi.

Antalya'da bankacılık yapan Özgü Korkanç, 2013 yılında Kiraz adını verdiği İngiliz Cocker Spaniel cinsi bir köpek sahiplendi. Korkanç, Kiraz ile ailesinin Konyaaltı ilçesindeki evinde ikamet etmeye başladı. 2014'te site yönetiminin Kiraz'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle tahliye davası açtığı Korkanç, dava süreci devam ederken hayvanla birlikte iş için Kemer'e taşındı.

Mahkeme, 2016 yılında site yöneticisinin dava açma konusunda açıkça yetkilendirilmemiş olması nedeniyle davanın reddine karar verdi. Korkanç, köpeğiyle birlikte başka bir yerde yaşamasına rağmen site yönetimi tekrar dava açtı. Eve bilirkişi olarak gelen Veteriner Hekim Veli Gökçen, Kiraz'ın evde yaşadığına dair bir iz bulunmadığını belirttiği raporunu mahkemeye sundu. Gökçen raporun sonuç kısmında da şu ifadelere yer verdi:

'Davalı Osman Korkanç'a ait dairede daima bir köpeğin yaşamadığı, ancak bazı tatillerde 1-2 günlüğüne geçici olarak eve geldiği, söz konusu köpeğin ırk özellikleri itibarıyla da bulunduğu ortamda çevreye ve insanlara rahatsızlık verecek tipte olmaması nedeniyle evde beslenmesinde bir sakınca bulunmayacağı kanaatindeyim."

SİTE YÖNETİMİ KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Mahkeme, 2019 yılında sonuçlanan davada, Kiraz'ın sahibi Özgü Korkanç ile başka bir yerde ikamet ettiğini belirtip davanın konusuz kaldığına hükmetti. Davacı taraf olan site yönetimi ise kararı istinafa taşıdı. Bu sırada Korkanç ise Kiraz'la yine iş nedeniyle Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı.

İtirazı değerlendiren Antalya Bölge Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, geçen 21 Mayıs'ta 'davanın konusuz kaldığı' kararını bozup yeniden yargılanma talep etti. Mahkemenin verdiği karar sonucunda Korkanç ailesinin yaşadığı evlerinde köpek beslemesi yasaklandı ve Kiraz'ın siteden uzaklaştırılması için 30 gün süre verildi. Eğer Kiraz bu süre içerisinde sahipleri tarafından yaşamadığı evden uzaklaştırılmazsa site yönetimine müdahale izni verildi.

KAMPANYA BAŞLATTI

Kalkan'da Kiraz'la yaşayan Korkanç, köpeğine verilen ceza nedeniyle ailesinin yanına gidemiyor. Korkanç, aynı zamanda 'Change.org' adlı internet sitesi üzerinden 'Köpeğimiz Kiraz'dan Vazgeçmiyoruz' başlığıyla imza kampanyası başlattı.

Dava süreçlerinde bilirkişi tarafından Kiraz'ın evde yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini söyleyen Korkanç, '2013 yılında sahiplendiğim köpeğim Kiraz'la birlikte ailemin yanında yaşıyordum. Daha sonra işim dolayısıyla Kemer ilçesine taşındım. Ben Kemer'e geçmeden önce site yönetimi Kiraz'ın evden çıkarılması için dava açtı. Dava reddedildi ancak site yönetimi tekrar dava açtı. Dava süreçlerinde eve bilirkişiler gelip inceledi. Bilirkişinin verdiği raporda evde herhangi bir köpek izine rastlanmadığı belirtildi" dedi.

'OLMAYAN BİR KÖPEĞİN TAHLİYESİ İSTENİYOR'

Yıllardır ailesinin yanına sadece bayramlarda ve eğitim süreçlerinde gittiğini belirten Korkanç, 'Bu süreçte ben Kiraz'la birlikte yine iş gereği Kaş'ın Kalkan Mahallesi'ne taşındım. İkinci dava da reddedilince site yönetimi kararı istinafa taşıdı. Köpeğin evle hiçbir bağlantısı kalmadı sadece bayramlarda, eğitim için gittiğimde ailemin yanına gidiyorum. Son olarak istinafa giden dava sonucunda Kiraz'ın 30 gün içerisinde tahliyesi istendi. Yani olmayan bir köpeğin evden tahliyesi isteniyor" diye konuştu.

Duruma çok üzüldüğünü söyleyen Korkanç, '2013 yılından bu yana ben bakıyorum Kiraz'a. Ancak dava sürecinde sanki ailemin yanındaymış ancak dava süreçlerinde ben yanıma alıyormuşum gibi lanse edilmiş. Aşırı üzücü bir durum. Bu süreçten sonra ben ailemin yanına gidebilecek miyim bilmiyorum. Gidersem Kiraz olmadan gitmem gerekiyor ki bu sefer Kiraz'ı nereye bırakacağım" dedi.

KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI
KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI
KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI
KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI

Antalya, Kemer, Köpek, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı 17:07 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi 16:50 Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı         
17:26
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım         
17:05
Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında         
16:50
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı         
16:44
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 18:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KÖPEĞİ KİRAZ'IN, YAŞAMADIKLARI EVE GİRİŞİ YASAKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement