Son Dakika Haberleri: Köpeği Kurtarmak İçin Duvarı Yıktılar

Köpeği Kurtarmak İçin Duvarı Yıktılar

54 dakika önce

Uşak'ta iki duvar arasına sıkışan köpeği kurtarmak için belediye ekipleri seferber olurken, titizlikle yapılan kurtarma çalışması sonucunda evin duvarı yıkılarak 15 santimetrelik araya sıkışan köpek kurtarıldı.

Köpeği Kurtarmak İçin Duvarı Yıktılar, System.String[]
Uşak'ta iki duvar arasına sıkışan köpeği kurtarmak için belediye ekipleri seferber olurken, titizlikle yapılan kurtarma çalışması sonucunda evin duvarı yıkılarak 15 santimetrelik araya sıkışan köpek kurtarıldı.

Banaz ilçesinin Dilek Mahallesi'nde iki ev arasındaki boşluğa sıkışan bir sokak köpeğinin seslerini duyan vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan yetkililer sıkıştığı yerde hareket edemeyen köpeği kurtarmak için evin duvarını yıkma kararı aldı. Dikkatli şekilde evin duvarını kıran ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda sokak köpeğini sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Kurtarılan köpek, Banaz Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek veteriner hekimce muayenesi yapıldı. Aç kaldığı ve korkudan bitkin düştüğü gözlenen köpeğe yemek verilirken, köpeğin aşıları da yapıldı.

Kurtarılan sokak köpeğine sahip çıkan Banaz Belediyesi yetkilileri, bundan sonrası içinde köpek için barınakta yer ayırıp misafir edileceklerini ifade etti. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:30:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeği Kurtarmak İçin Duvarı Yıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]