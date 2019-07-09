Son Dakika Haberleri: Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı
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Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı

23 dakika önce

Tekirdağ'da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı, System.String[]
Tekirdağ'da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı. Toprakta kalan köpeği kurtarma anı saniye saniye zabıta kamerasına yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bir köpeğin toprak altında mahsur kaldığı fark edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri kısa sürede harekete geçerek köpeğin mahsur kaldığı alana yöneldi. Alana gelen zabıta ekipleri elleriyle toprağı kazarak köpeği olduğu yerden kurtardı.

Herhangi bir yaralanması bulunmayan köpek çıkarıldıktan sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Köpeği kurtarma anı saniye saniye zabıta ekiplerinin kameralarına yansırken elleriyle toprak kazıyıp köpeği kurtaran zabıta görevlisi görenlerden büyük takdir topladı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük izlenme aldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Zabıta, Çorlu, 3. Sayfa
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