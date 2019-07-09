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Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdılar

1 saat önce

Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdılar Kurtarma anı saniye saniye zabıta kamerasına yansıdıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ, Zabıta, 3. Sayfa
Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdılar
Kurtarma anı saniye saniye zabıta kamerasına yansıdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı. Toprakta kalan köpeği kurtarma anı saniye saniye zabıta kamerasına yansıdı.
Olay Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Hatipler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bir köpeğin toprak altında mahsur kaldığı fark edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri kısa sürede harekete geçerek köpeğin mahsur kaldığı alana yöneldi. Alana gelen zabıta ekipleri elleriyle toprağı kazarak köpeği oldu yerden kurtardı.
Herhangi bir yaralanması bulunmayan köpek çıkarıldıktan sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Köpeği kurtarma anı saniye saniye zabıta ekiplerinin kameralarına yansırken, elleriyle toprak kazıyıp köpeği kurtaran zabıta görevlisi görenlerden büyük takdir topladı. O anların sosyal medya ortamında paylaşıldığı video kısa sürede büyük izleme aldı.
Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdılar
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
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