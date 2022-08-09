Köpeği kurtarmak için kanala girdiğini söyleyen Cemile Demiröz, "Köpeği bulamadığım gibi kendim de mahsur kaldım. Uzun süre sesin geldiği yerlere bakarak, köpek aradım. Bulamayınca çıkmak istedim. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Kısa sürede gelip, beni kurtardılar" dedi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde havlayan köpeği kurtarmak için 3 metre derinliğindeki boş su kanalına giren Cemile Demiröz, dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerce kurtarılan Demiröz, "Köpeği bulamadığım gibi kendim de mahsur kaldım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI - Son Dakika

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