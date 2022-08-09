KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI - Son Dakika
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KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI

09.08.2022 18:17

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde havlayan köpeği kurtarmak için 3 metre derinliğindeki boş su kanalına giren Cemile Demiröz, dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde havlayan köpeği kurtarmak için 3 metre derinliğindeki boş su kanalına giren Cemile Demiröz, dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerce kurtarılan Demiröz, "Köpeği bulamadığım gibi kendim de mahsur kaldım" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Su bulunmayan 3 metre derinliğindeki kanalda bir köpeğin havladığını duyan emekli hemşire Cemile Demiröz, buraya girdi. Köpeği bulamayan Demiröz, kanaldan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kanala merdiven sarkıtıp, Demiröz'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Köpeği kurtarmak için kanala girdiğini söyleyen Cemile Demiröz, "Köpeği bulamadığım gibi kendim de mahsur kaldım. Uzun süre sesin geldiği yerlere bakarak, köpek aradım. Bulamayınca çıkmak istedim. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Kısa sürede gelip, beni kurtardılar" dedi.

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Kaynak: DHA

Konyaaltı, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI - Son Dakika
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