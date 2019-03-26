Son Dakika Haberleri: Köpeği Masaj ve Suni Solunumla Hayata Döndürdü

Köpeği Masaj ve Suni Solunumla Hayata Döndürdü

1 saat önce

Rize'nin Kendirli beldesinde, bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, köpeği, masaj ve suni solunum yaparak hayata döndürdü.

Köpeği Masaj ve Suni Solunumla Hayata Döndürdü, System.String[]
Rize'nin Kendirli beldesinde, bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, köpeği, masaj ve suni solunum yaparak hayata döndürdü.

Belde esnafı, sokak köpeklerine yemek verdikleri sırada ağzı çok dolan bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Bunun üzerine esnaftan Ömer Yılmaz, köpeğe ne olduğunu anlamaya çalıştı. Köpeğin boğazına bir şeyin takıldığını fark eden Yılmaz, köpeğe kalp masajı yapmaya başladı.

Daha sonra köpeği suyun altına götürerek yüzünü yıkayan Yılmaz, bu kez köpeğe suni teneffüs yapmaya başladı.

Yılmaz'ın çabaları sonucu köpek bir anda ayılarak kendine geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Kendirli, Rize, Kültür Sanat
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