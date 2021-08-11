Köpeği öldüresiye döven kişi: Tavuğu almaya çalışırken bana saldırdı - Son Dakika

Ataşehir'de bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle "Duman" isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kafasında kırıklar oluşan köpek hayvanseverler tarafından tedavi için kliniğe götürüldü. Tavuk ve civcivlerin sahibi Hasan Kızıl "8 tane tavuğumu boğdu, öldürdü. Kovalayıp tavuğu almaya çalışırken bana saldırdı. Ben de sopayla 1-2 defa vurdum. Kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Olay, dün sabah Ferhatpaşa Mahallesi yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü. Kadının götürdüğü klinik görevlileri yaptıkları tetkiklerde ciddi darbeler alan köpeğin kafatasında kırıkları oluştuğunu ve daha donanımlı bir kliniğe götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kadın Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SUHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz'a durumu bildirdi. Gelen Yasin Yılmaz, köpeği alarak daha donanımlı cihazların bulunduğu başka bir kliniğe götürdü. Köpek burada tedavi altına alındı.

KENDİMİ VE TAVUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞTIM

Tavuk ve civcivlerin sahibi Hasan Kızıl "8 tane tavuğumu boğdu, öldürdü. Kümesin orada yem yerken dışarı çıkıp baktığımda tavukların içine girmiş katliam yapmış. Ben de kovalayıp tavuğu almaya çalışırken bana saldırdı. Ben de sopayla 1-2 defa vurdum. Kendimi korumaya çalıştım. Başka bir şey yok." diye konuştu.