Son Dakika Haberleri: Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu yarıda kesti
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Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu yarıda kesti

25 dakika önce

Ünlü İngiliz şarkıcı Eric Clapton, yatıyla Kuşadası'na geldi.

Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu yarıda kesti, System.String[]
Eric Clapton, Yunanistan, Kuşadası, Yaşam
Ünlü İngiliz şarkıcı Eric Clapton, yatıyla Kuşadası'na geldi. Her yıl tatil için yatıyla mavi turu tercih eden ünlü şarkıcının bu yıl köpeğinin ölümü üzerine ünlü şarkıcının tatilini yarıda keserek özel uçağıyla ülkesine döndüğü ileri sürüldü.

Geçen yıl da tatil için Kuşadası ve Yunanistan'ın Sisam Adası'na gelen ünlü İngiliz şarkıcı Eric Clapton, bu yaz da "Ve Bene" isimli yatıyla Ege sahillerini tercih etti. Türkiye ve Yunanistan sahillerinde yatıyla tatilini sürdürdüğü sırada İngiltere'deki köpeğinin öldüğü haberini alan ünlü İngiliz şarkıcı, tatilini yarıda keserek yatıyla Kuşadası Setur Marina'ya geldi. Özel uçağını da İngiltere'den getirten ünlü şarkıcı, yatını Kuşadası Setur Marina'ya demirledikten sonra özel uçağıyla İngiltere'ye döndü. Dün akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılan Eric Clapton'un yatını Kuşadası'nda bıraktığı, köpeğinin defin işleminin ardından tekrar tatiline devam etmek için geleceği belirtildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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