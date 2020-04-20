Köpeği önce sevdi, sonra çaldı - Son Dakika
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Köpeği önce sevdi, sonra çaldı

6 saat önce

Bursa'da hırsız, küçük köpeği önce sevdi sonra çaldı.

Köpeği önce sevdi, sonra çaldı, System.String[]

Bursa'da hırsız, küçük köpeği önce sevdi sonra çaldı. Küçük Azra'nın Franc Buldog cinsi köpeği çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, apartmanın önünde köpeğin bulunduğu caddeden geçti. Daha sonra başka sokağa yönelen hırsız, bir süre sonra köpeğin bulunduğu caddeye geri döndü. Köpek ile yakından ilgilenen ve bir süre seven kişi, etrafı kontrol ettikten sonra bağlı olduğu yerden zincirini çözerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, hırsızın rahat tavrı gözlerden kaçmadı. Köpeğinin çalındığını yaklaşık yarım saat sonra fark eden küçük Azra dedesine haber verdi. Korona tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan dede Fahrettin Boztepe durumu telefonla polise bildirdi.


Polis zanlının kimliğini araştırırken, yakalanması için çalışma başlattı.


Olaydan bir gün sonra bulunan hırsız, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:48 Kaynak: İHA

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