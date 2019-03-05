Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp, Kilometrelerce Sürüklediler (2)
1 saat önce
ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞİzmir'in Bergama ilçesinde, otomobilin arkasına bağlanan köpeğin, kilometrelerce sürüklendiği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞ İzmir
'in Bergama
ilçesinde, otomobilin arkasına bağlanan köpeğin, kilometrelerce sürüklendiği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu otomobilin sahibinin, Mustafa H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa H. hakkında, savcılığa bilgi verildikten sonra '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.
Mustafa H.'nin, ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve aracına sığmadığı için iple arkaya bağladığını söylediği öğrenildi. Hakkında işlem yapılan Mustafa H., serbest bırakıldı.
Taylan YILDIRIM/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:08 Kaynak: DHA
Köpeği Otomobilin Arkasına Bağlayıp Kilometrelerce Sürüklediler
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