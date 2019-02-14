Köpeği Otomobilin Arkasına İple Bağlayıp, Kilometrelerce Sürükledi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, köpeği iple otomobilin arkasına bağladıktan sonra sürükleyerek, götürdüğü anlar, yoldan geçen sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, köpeği iple otomobilin arkasına bağladıktan sonra sürükleyerek, götürdüğü anlar, yoldan geçen sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekşi'nin, Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Keşan- Gelibolu yolunda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Yoldan geçerken, bu anları gören sürücü Murat Ekşi, cep telefonunun kamerasıyla görüntü çekti. Ekşi, durdurduğu otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.



Olayı anlatan Ekşi, "Önde giden aracın arkasında bağlı halde köpek sürüklendiğini görünce şaşırdım kaldım. Aracımdan inip, sürücüyü uyardım; fakat uyarılarıma rağmen beni dikkate almadı. Bana köpeğin hastalık nedeniyle çiftlikte öldüğünü ve gömmeye götürdüğünü söyledi. Köpeği çözmesini söyledim; ama aldırış etmedi ve hızla uzaklaştı" dedi.



Murat Ekşi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



- Edirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Telefonunu Dinleyen Memura Küfretti, Cezayı Yedi

Baba Olan Alişan'dan Duygulandıran Açıklama: Doğumu Gördüm Allah'a İnanmayan Taş Olur

Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek

Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! Peri Bacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı