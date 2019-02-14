Son Dakika Haberleri: Köpeği Otomobilin Arkasına İple Bağlayıp, Kilometrelerce Sürükledi

Köpeği Otomobilin Arkasına İple Bağlayıp, Kilometrelerce Sürükledi

52 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, köpeği iple otomobilin arkasına bağladıktan sonra sürükleyerek, götürdüğü anlar, yoldan geçen sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeği Otomobilin Arkasına İple Bağlayıp, Kilometrelerce Sürükledi, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, köpeği iple otomobilin arkasına bağladıktan sonra sürükleyerek, götürdüğü anlar, yoldan geçen sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekşi'nin, Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Keşan- Gelibolu yolunda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Yoldan geçerken, bu anları gören sürücü Murat Ekşi, cep telefonunun kamerasıyla görüntü çekti. Ekşi, durdurduğu otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Olayı anlatan Ekşi, "Önde giden aracın arkasında bağlı halde köpek sürüklendiğini görünce şaşırdım kaldım. Aracımdan inip, sürücüyü uyardım; fakat uyarılarıma rağmen beni dikkate almadı. Bana köpeğin hastalık nedeniyle çiftlikte öldüğünü ve gömmeye götürdüğünü söyledi. Köpeği çözmesini söyledim; ama aldırış etmedi ve hızla uzaklaştı" dedi.

Murat Ekşi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel
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