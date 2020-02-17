KÖPEĞİ OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP YERDE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÖPEĞİ OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP YERDE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

KÖPEĞİ OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP YERDE SÜRÜKLEDİ

7 saat önce

Büyükçekmece'de arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi.

KÖPEĞİ OTOMOBİLİNİN ARKASINA BAĞLAYIP YERDE SÜRÜKLEDİ, System.String[]

Büyükçekmece'de arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde köpeği arabanın arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor. Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

-Köpeğin görüntüleri

-Çevredekilerin tepkisi


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
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