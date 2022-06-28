Köpeği otomobille çarparak öldürüp sahibinin evini kurşunladı! Polis, saklandığı gardıropta kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Köpeği otomobille çarparak öldürüp sahibinin evini kurşunladı! Polis, saklandığı gardıropta kıskıvrak yakaladı

28.06.2022 14:48

Aksaray'da otomobille çarparak öldürdüğü köpeğin sahibi Musa Y. ile kavga eden Süleyman Altundağ daha sonra da şahsın evini kurşun yağmuruna tuttu. Sonrasında 3 arkadaşı ile eve zorla giren Altundağ, komşuların müdahalesiyle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin Ankara'da olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı.

25 Haziran'da Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyünde Süleyman Altundağ, otomobili ile gezdiği sırada Musa Y.'nin evinin önünden geçerken köpeğine çarpıp öldürdü. Musa Y.'nin de tepki göstermesi ile ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma köylülerin araya girmesiyle sona erdi.

EV BASTILAR

Olayın ardından Süleyman Altundağ, gece saatlerinde arkadaşları Ahmet D. (37), İbrahim Y. ve Namık G.'yi de yanına alarak Musa Y.'nin evine geldi. İddiaya göre, önce tabancayla eve ateş açıldı, ardından şüpheliler zorla içeri girdi. Bu sırada komşular da şüphelilere müdahale edip, evden çıkardı. Musa Y. ile ailesinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Daha sonra Altundağ ile 3 arkadaşı geldikleri araçla kaçtı.

GARDIROPTA YAKALANDI

Olay ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, Süleyman Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı. Jandarmaya direnen Altundağ ile 3 arkadaşı, gözaltına alındı. Birçok ilde hayvan hırsızlığı olmak üzere 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet D., İbrahim Y. ve Namık G. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği otomobille çarparak öldürüp sahibinin evini kurşunladı! Polis, saklandığı gardıropta kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeği otomobille çarparak öldürüp sahibinin evini kurşunladı! Polis, saklandığı gardıropta kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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