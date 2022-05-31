Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar - Son Dakika
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Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar

31.05.2022 10:13
Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar

ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı.

ARDAHAN'da sokak köpeği, sıkıştığı fark edilince çevredekiler tarafından hafif ticari aracın kaldırılmasıyla kurtarıldı.

Göle ilçesi Oltu Caddesi'nde sokak köpeğinin, hafif ticari aracın altında sıkıştığını görenler, kurtarmak için harekete geçti. Köpeğin zarar görmemesi için araç, çalıştırılmadı. Çevredekiler, aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar
Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar
Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar
Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar
Köpeği sıkıştığı yerden hafif ticari aracı kaldırarak kurtardılar
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Kaynak: DHA

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