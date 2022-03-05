Köpeği silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Köpeği silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

05.03.2022 15:28

İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla vurarak yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla vurarak yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir adreste bir köpeğin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olayı A.B.Z'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde, olayda kullandığı belirtilen silahla birlikte gözaltına alındı.

Şüpheli A.B.Z'nin emniyetteki işlemlerin ardından "silahla kasten hayvan yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakkında yapılan incelemede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, kulübesinde bağlı köpeğe bazı cisimler attığı ve ardından tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Köpeği silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Köpeği silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Köpeği silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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