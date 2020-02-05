Köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL ceza verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL ceza verildi - Son Dakika

Köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL ceza verildi

6 saat önce

Kayseri'de köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL idari para cezası verildi.

Köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL ceza verildi, System.String[]

Kayseri'de köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL idari para cezası verildi.


Melikgazi ilçe sınırlarında bulunan Kılıçarslan Mahallesi sınırlarında meydana gelen olayda Suriye uyruklu bir kişi köpeği sopayla dövdü. Olayın görüntüleyen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce kimliği belirlenen yabancı uyruklu şahsa 947 TL idari para cezası verildi. Dövülen köpek ise ekipler tarafından gerekli bakım ve tedavisi yapılmak üzere Kayseri Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne gönderildi. Barınakta takibi yapılan köpeğin hayati tehlikesinin olmadığı, vücuduna aldığı darbelerin etkisiyle yer yer ödem oluştuğu veteriner hekimce belirtildi.


Gelişen olayların ardından eziyet edilen köpek duyarlı bir vatandaş tarafından sahiplenilerek tedavi ve bakımın yapılması için özel bir kliniğe götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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