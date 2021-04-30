Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine polis ve sağlık ekibi ile Talas Belediyesinin patievi görevlileri sevk edildi.

Mevlana Mahallesi Batuhan Sokak'taki bir apartmanın 13. katında tek başına kalan 54 yaşındaki H.D'den haber alamayan komşuları, evinde beslediği köpeğinin de sürekli havlamasından şüphelenince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

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