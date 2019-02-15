Son Dakika Haberleri: Köpeği Sürükleyen Zanlı Serbest Bırakıldı

Köpeği Sürükleyen Zanlı Serbest Bırakıldı

30 dakika önce

Keşan'da ölmüş köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp sürükleyen zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Köpeği Sürükleyen Zanlı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Keşan'da ölmüş köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp sürükleyen zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, polisin ifade vermesi için emniyete çağırdığı şüpheli sürücü B.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuzdan ölen köpeği çöplüğe götürdüğünü iddia eden zanlı B.Ç. hakkında hazırlanan tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Köpeğin sürüklenirken ölü olup olmadığının belirlenerek, yapılacak tespitin ardından B.Ç.'ye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Keşan - Gelibolu kara yolunda seyreden Murat Ekşi, aynı istikamette seyreden bir otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklenen telef olmuş bir köpeğin bulunduğunu fark ederek, şikayette bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Keşan, Güncel
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