Köpeği tahliye uçağına alınmayınca Çin'de kalan Ukraynalıya, özel uçak tahsis edilecek - Son Dakika
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Köpeği tahliye uçağına alınmayınca Çin'de kalan Ukraynalıya, özel uçak tahsis edilecek

6 saat önce

Köpeği tahliye uçağına kabul edilmediği için Çin'de kalmayı tercih eden Ukraynalı Anastasiya Zinçenko için, bir futbol kulübü özel uçak tahsis edeceğini duyurdu.

Köpeği tahliye uçağına alınmayınca Çin'de kalan Ukraynalıya, özel uçak tahsis edilecek, System.String[]

Köpeği tahliye uçağına kabul edilmediği için Çin'de kalmayı tercih eden Ukraynalı Anastasiya Zinçenko için, bir futbol kulübü özel uçak tahsis edeceğini duyurdu.


Ukrayna, 20 Şubat Perşembe günü 80'e yakın vatandaşını, Çin'in Wuhan kentinden özel bir uçuş seferiyle tahliye etmişti. Tahliye olmak isteyenlerden listesindeki Anastasiya Zinçenko isimli bir vatandaş, tahliye uçuşuna Mişel isimli köpeğiyle gelince uçağa alınmayınca, Zinçenko, tahliye olmaktan vazgeçerek Wuhan'da kalmıştı.


Bunun üzerine olaya müdahil olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zinçenko'yu bizzat telefonla arayarak, "Seni köpeğinle birlikte neden kabul etmediklerini bilmiyorum ancak sizi eve getirmenin bir yolunu bulacağım" ifadelerini kullanmıştı.


Yaşananlar sonucunda, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş bölgesi olan Donbas'taki FC Shakhtar isimli futbol kulübü, Zinçenko ve köpeği Mişel için harekete geçti. FC Shakhtar'ın kaptanı Andrey Pyatov bir açıklama yaparak, "Anastasiya Zinçenko, köpeği Mişel ve orda kalan diğer vatandaşlarımızı eve geri getireceğiz" ifadelerini kullandı ve kulübün özel uçağını tahliye için tahsis edeceklerini duyurdu.


Spor kulübünün açıklaması üzerine Zinçenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni eve getirecekler. Bunu başardım. Bu zorlu yolu köpeğim Mişel ile beraber kat ettim. Andrey Pyatov'a yardımı ve desteği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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