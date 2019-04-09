Son Dakika Haberleri: Köpeği Uyandırıp, Kulübesini Çaldılar (2)

Köpeği Uyandırıp, Kulübesini Çaldılar (2)

1 saat önce

2 KİŞİ YAKALANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyandırıp, uzaklaşmasını sağladıkları köpeğin kulübesini çaldıkları belirlenen 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Köpeği Uyandırıp, Kulübesini Çaldılar (2), System.String[]
2 KİŞİ YAKALANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyandırıp, uzaklaşmasını sağladıkları köpeğin kulübesini çaldıkları belirlenen 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Biri 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Davut CAN/İZMİR,
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
İzmir, Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Güncel
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