Köpeği vurup, 3 evi soydular - Son Dakika
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Köpeği vurup, 3 evi soydular

7 saat önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi Karadedeoğlu köyünde 3 eve girerek, 20 bin lira değerinde bakır eşya çalan kimliği belirsiz kişiler, evlerin önünde bulunan köpeği de tabanca ile vurarak öldürdü.

Köpeği vurup, 3 evi soydular, System.String[]

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi Karadedeoğlu köyünde 3 eve girerek, 20 bin lira değerinde bakır eşya çalan kimliği belirsiz kişiler, evlerin önünde bulunan köpeği de tabanca ile vurarak öldürdü.

Taşköprü'de yaşayan Zeki Şimşek, sabah saatlerinde Karadedeoğlu köyünde bulunan evine gitti. Şimşek, evinin önünde bulunan komşusu Şükrü Çelik'e ait köpeğin vurularak, öldürüldüğünü gördü. Şimşek, kimsenin bulunmadığı evinden de hırsızlık yapıldığı fark ederek jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, Zeki Şimşek ile birlikte akrabaları Harun ve Fettah Şimşek'e ait evlerden toplam 20 bin lira değerinde bakır eşya çalındığını belirledi. Jandarma ekipleri, evlere girmeden önce bölgede bulunan Şükrü Çelik'e ait köpeği tabancayla vurarak öldürdükleri değerlendiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Zeki Şimşek, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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