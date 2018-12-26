Köpeği Vurup Çöp Konteynerine Attı
1 saat önce İlandır
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen bir köpek çöp konteynerine atılmış halde bulundu.
Isparta
'nın Uluborlu
ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen bir köpek çöp konteynerine atılmış halde bulundu. Olay yerine giden Isparta Sokak Hayvanları Koruma (ISHAYKO) Derneği yönetici ve gönüllüleri, polisle birlikte olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Edinilen ilgiye göre, Uluborlu ilçe merkezinde sokak ortasında elinde av tüfeğiyle bir köpeği vurduğu öne sürülen şahıs ISHAYKO gönüllülerine ihbar edildi. Olayı haber aldıktan sonra bölgeye ulaşan hayvanseverler, köpeği çöp konteynerinde öldürülmüş halde bulup çıkardı. Durumun polise haber verilmesi üzerine yapılan araştırmalarda köpeğin atıldığı konteynerin yaklaşık 50 metre ilerisinde boş fişeklere rastlandığı belirtildi. Uluborlu polisinin, olayı gerçekleştirilen şahsın yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.
"CANİCE VE VAHŞİCE"
Canice olayın herkesin gözü önünde ve sokak ortasında yaşandığına dikkat çeken ISHAYKO Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş
, "Artık bu tür olaylara 'dur' denilmesini istiyoruz. Çok canice ve vahşice bir olay bir de çocukların önünde vurulmuş. Bu konuda artık yasa düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Böyle vahşet yapan canilerin, insanlara zarar vermiş gibi aynı şekilde muamele yapılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Isparta Hayvan Koruma Derneği olarak şikayetimizi yaptık. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyoruz ilçe belediyesinin de köpekleri toplayarak dağlara attığı iddiaları da var" dedi.
"ISPARTA VE İLÇELERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIMIZ GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ"
Kocabaş açıklamasının devamında, "İlçedeki diğer hayvanların durumu da kötü durumda, belediye bununla ilgili bir çalışma yapmamış. Bununla birlikte Isparta ve tüm ilçelerde hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını istiyoruz, bu konuda derneğimizle koordineli çalışacak gönüllüler arıyoruz" diye konuştu.
(Feti Kılıç/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: İHA
Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi
Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu