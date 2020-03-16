Köpeği yolu karşısına geçirmek için trafiği durdurdular - Son Dakika

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Köpeği yolu karşısına geçirmek için trafiği durdurdular
6 saat önce
Eskişehir'de çevre yolunda mahsur kalan bir sokak köpeği, duyarlı trafik polisleri tarafından araçlar durdurulduktan sonra yolun karşısına geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Eskişehir'de çevre yolunda mahsur kalan bir sokak köpeği, duyarlı trafik polisleri tarafından araçlar durdurulduktan sonra yolun karşısına geçirildi.
Eskişehir Alpu karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğin yardımına polis memurları koştu. Yolun tam ortasında kalan köpeğe yardım etmek için araç trafiğini kesen trafik polisleri, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlardan tam not aldı. Polislerin bu örnek davranışı çevredeki vatandaşların objektiflerine yansıdı. Sosyal medyada da geniş yer bulan söz konusu olay, hayvanseverler tarafından beğeni ile karşılandı.
Diğer yandan Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakımevi yetkilileri tarafından da yolun karşısına geçen sokak köpeğinin sağlık kontrolleri yapıldı. - ESKİŞEHİR
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