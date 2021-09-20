'Köpeğimi çaldın' kavgasında 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini köpeğini çalmakla suçlayan kişiyi ve yoldan geçen bir vatandaşı yaralayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Eylül tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen U.S. isimli vatandaş, daha önceden aralarında husumet bulunan Ü.S. ile karşılaştı. U.S.'nin karşılaştığı Ü.S.'ye kaybolan köpeğini çaldığını ve geri getirmesini söylemesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Ü.S., kendisini köpeğini çalmakla suçlayan U.S.'ye ateş etti. Kurşun U.S.'nin bacağına ve ayağına isabet etti. Şahsın tabancasından çıkan bir kurşun da yerden sekerek caddede yürüyen M.M. isimli vatandaşın eline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ü.S. isimli şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ömer Faruk Kıyak/İHA)