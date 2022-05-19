Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı... - Son Dakika
Üye Girişi

Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı...

19.05.2022 11:38

Bursa'da köpeğin ağzını zorla açarak alkol içiren 3 kişi, anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşıma tepki yağarken 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş; sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı. 3 arkadaş önce köpeğin ağzını zorla açtı sonra şişedeki alkolü döktü. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını ise telefon ile kaydettiler.

"İŞKENCE ETME NİYETİMİZ YOKTU"

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi. Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

YORUMLAR
500
Köpeğe alkol işkencesi... Köpeğin ağzını zorla açıp içki dökerek işkence yaptıkları o anları sosyal medyada paylaştılar Köpeğe alkol işkencesi... Köpeğin ağzını zorla açıp içki dökerek işkence yaptıkları o anları sosyal medyada paylaştılar GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA GAZİANTEP'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı... - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı...
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement