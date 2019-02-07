Son Dakika Haberleri: Köpeğin Bagajda Taşınmasına Tepki

Köpeğin Bagajda Taşınmasına Tepki

1 saat önce

BİLECİK'te seyir halindeki bir otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkararak, nefes almaya çalışan köpeği görenler, duruma tepki gösterdi.

Köpeğin Bagajda Taşınmasına Tepki, System.String[]
BİLECİK'te seyir halindeki bir otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkararak, nefes almaya çalışan köpeği görenler, duruma tepki gösterdi.

Bir kişi, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan 11 AS 886 plakalı otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkartarak nefes almaya çalışan köpeği görünce cep telefonuna sarıldı. Telefonunun kamerasıyla köpeği görüntüleyen kişi, "Hem köpek sahibi oluyorlar hem de köpeklere  eziyet çektiriyorlar.  Allah'tan köpeğin nefes alabileceği bir alan var" dedi.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:48 Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel
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