Köpeğin Bagajda Taşınmasına Tepki

BİLECİK'te seyir halindeki bir otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkararak, nefes almaya çalışan köpeği görenler, duruma tepki gösterdi.

BİLECİK'te seyir halindeki bir otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkararak, nefes almaya çalışan köpeği görenler, duruma tepki gösterdi.



Bir kişi, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan 11 AS 886 plakalı otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkartarak nefes almaya çalışan köpeği görünce cep telefonuna sarıldı. Telefonunun kamerasıyla köpeği görüntüleyen kişi, "Hem köpek sahibi oluyorlar hem de köpeklere eziyet çektiriyorlar. Allah'tan köpeğin nefes alabileceği bir alan var" dedi.



- Bilecik

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