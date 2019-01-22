Son Dakika Haberleri: Köpeğin Başına Giren Teneke Çıkarıldı

Köpeğin Başına Giren Teneke Çıkarıldı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde köpeğin kafasına giren teneke, işçiler tarafından çıkarıldı.

Köpeğin Başına Giren Teneke Çıkarıldı, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde köpeğin kafasına giren teneke, işçiler tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Evren köyüne elektrik arızası için giden ÇEDAŞ ekipleri, bir köpeğin kafasına teneke girdiğini gördü.

İşçiler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi köpeğin başından çıkardı.

Tenekenin köpeğin başından çıkarılması, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:26 Kaynak: AA

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