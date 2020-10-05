Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı; 4 gözaltı (2) - Son Dakika

Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı; 4 gözaltı (2)
ACILI AĞABEY: KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYORBodrum'da ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan kardeşi Mehmet Ali Koran'a ait olduğunu öğrenen Nihat Koran (39), acılarının büyük olduğunu söyledi.
ACILI AĞABEY: KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR
Bodrum'da ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan kardeşi Mehmet Ali Koran'a ait olduğunu öğrenen Nihat Koran (39), acılarının büyük olduğunu söyledi. Haberi alır almaz İzmir'den Bodrum'a geldiğini belirten Koran, "Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimin ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alınmış. Ancak henüz, bir şey çözülmüş değil. Kardeşimi öldüren bu kişilere hak ettikleri cezanın verileceğini düşünüyorum. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini, suçluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
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