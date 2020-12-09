Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor - Son Dakika

Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor

09.12.2020 16:39
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda, bir köpek tarafından insan kemikleri bulundu.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda, bir köpek tarafından insan kemikleri bulundu. Kemik parçalarının 11 Mayıs 2019'da markete gitmek için çıktığı kızının evine bir daha dönmeyen demans hastası Hasan Basri Bubur'a (90) ait olabileceği üzerinde durulurken, kesin sonucun İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.

Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, 11 Mayıs 2019 tarihinde, iftar için kızı Peyman Bubur Baran'ın Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi'ndeki evine gitti. İftardan sonra markete gideceğini söyleyip, evden çıkan 3 çocuk babası, emekli Bubur, bir daha dönmedi. Merak eden yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp, başvurusuna bulunuldu. Arama çalışması başlatan jandarmaya, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Çalışmalar bu yönde devam ederken Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

EVİNE OLDUKÇA YAKIN YERDE BULUNDUYapılan çalışmalar sonuç vermezken, geçen 5 Aralık Cumartesi günü yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, yakınındaki bir evin köpeği, sahibine ısrarla bir yeri işaret etti. Köpeğinin verdiği tepkiler nedeniyle şüphelenip alana bakan kişi, bir insana ait kemik parçaları görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme, Peyman Bubur Baran'ın evinin yakınındaki söz konusu otluk alanda bulunan kemiklerin 573 gündür kayıp olan babası Hasan Basri Bubur'a ait olabileceği üzerinde durduğu bildirildi.

Kemik parçaları savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kime ait olduğunun tespiti için inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor
Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor

Adli Tıp Kurumu, Köpek, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğin bulduğu kemiklerin 573 gün önce kaybolan yaşlı adama ait olabileceğinden şüpheleniliyor - Son Dakika


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