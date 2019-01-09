Son Dakika Haberleri: Köpeğin Domuzlarla Mücadelesi Kameralara Yansıdı

Köpeğin Domuzlarla Mücadelesi Kameralara Yansıdı

41 dakika önce

Bodrum'da yiyecek bulmak için gündüz saatlerinde bahçelere inen domuzlarla, onları bölgeden kovmak isteyen bir köpeğin mücadelesi vatandaşlarca kaydedildi.

Köpeğin Domuzlarla Mücadelesi Kameralara Yansıdı, System.String[]
Bodrum'da yiyecek bulmak için gündüz saatlerinde bahçelere inen domuzlarla, onları bölgeden kovmak isteyen bir köpeğin mücadelesi vatandaşlarca kaydedildi.

Önceki gün gündüz saatlerinde yiyecek bulmak umuduyla Bodrum Belediyesi Torba Kafe'nin arka kısmındaki bahçeye gelen 2 domuzu fark eden bir köpek dakikalarca domuzları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, köpeğin havlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı domuzlardan birinin bir süre sonra köpeğe doğru hamle yaptığı görülüyor.

Domuzun üzerine gelmesiyle birkaç metre uzaklaşan köpek, daha sonra yine havlayarak domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor. Domuz bir süre sonra bir daha hamle yaparak köpeği yine yanlarından uzaklaştırıyor.

Domuzun hamlesine rağmen yılmayan köpek, domuzları bölgeden uzaklaştırmayı başarıyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Bodrum, Güncel
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