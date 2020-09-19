Köpeğin hayatı için kendi canını hiçe saydı - Son Dakika

Köpeğin hayatı için kendi canını hiçe saydı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iyiliksever sürücü, seyir halindeki otomobilinin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için geçirdiği kazada yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Balabancık - Çimendere yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Çimendere Mahallesi istikametine seyreden Balabancık Mahallesi eski Muhtarı Rıdvan Adanalı yönetimindeki 22 RF 979 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpamamak için manevra yaptı.

Sağlık durumu iyi

Şarampole savrulan araçta başından yaralanan sürücü Adanalı, olay yerine gelen Ballı 112 istasyon ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Adanalı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.