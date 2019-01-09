Son Dakika Haberleri: Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Görüntülendi

Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Görüntülendi

58 dakika önce

BODRUM'da soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, köpek tarafından kovalanması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Görüntülendi, System.String[]
BODRUM'da soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, köpek tarafından kovalanması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Torba Mahallesi'nde, 7 Ocak Pazartesi günü, iki yaban domuzu bir evin bahçesine indi. Domuzları fark eden sokak köpeği, havlayarak üzerlerine doğru koşup, kovalamaya başladı. Ancak yaban domuzları zaman zaman kaçmayı bırakıp, köpeğe saldırmak istedi. Her defasında domuzların saldırısından kendisini korumayı başaran köpek, kaçmayarak mücadelesini sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından köpekten kurtulamayacağını anlayan iki yaban domuzu kaçarak, bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlardan Ümit Serin, görünteleri Facebook hesabından paylaştı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:47 Kaynak: DHA

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