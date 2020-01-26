Köpeğin ilginç uluması gülümsetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğin ilginç uluması gülümsetti - Son Dakika

Köpeğin ilginç uluması gülümsetti

6 saat önce

İzmit'te, durakta bekleyen bir köpeğin ilginç şekilde uluması görenleri gülümsetti.

Köpeğin ilginç uluması gülümsetti, System.String[]

İzmit'te, durakta bekleyen bir köpeğin ilginç şekilde uluması görenleri gülümsetti. Dün gece, İzmit Cedit Mahallesi Santral mevkiindeki otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, bir sokak köpeğinin ulumasını tebessümle izledi. Köpek adeta şarkı söylercesine ulurken, o anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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