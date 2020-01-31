Köpeğin imdadına duyarlı vatandaş yetişti - Son Dakika
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Köpeğin imdadına duyarlı vatandaş yetişti

6 saat önce

Bingöl'de kafası küçük bir bidona sıkışan köpeğin imdadına yoldan geçen duyarlı bir vatandaş yetişti.

Köpeğin imdadına duyarlı vatandaş yetişti, System.String[]

Bingöl'de kafası küçük bir bidona sıkışan köpeğin imdadına yoldan geçen duyarlı bir vatandaş yetişti.


Solhan ilçesinde yiyecek arayışına giren bir köpek kafasını küçük bir bidona sıkıştırdı. O sırada yoldan aracıyla geçen Ercan Göngörü, duyarlılık gösterip hemen durdu. Köpeğin yanına gelen Göngörü, bidonu köpeğin kafasından çıkarttı. Duyarlı vatandaşın köpeği kurtarması başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Arabasıyla seyir halindeyken köpeğin çırpındığını fark eden Göngörü, "Arabayla yoldan geçerken köpeğin çırpındığını fark ettik. Arabadan iner inmez köpeğin yanına koştuk ve nefes alamadığını gördüm. Hemen bidonu çıkardım" dedi. - BİNGÖL

Solhan, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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