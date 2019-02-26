Son Dakika Haberleri: Köpeğin İş Yerine Kilitlendiği İddiası

Köpeğin İş Yerine Kilitlendiği İddiası

1 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, sahibi tarafından iş yerine kilitlendiği ve birkaç gündür aç susuz bırakıldığı iddia edilen köpek, belediye ekiplerince kurtarılıp barınağa götürüldü.

Köpeğin İş Yerine Kilitlendiği İddiası, System.String[]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, sahibi tarafından iş yerine kilitlendiği ve birkaç gündür aç susuz bırakıldığı iddia edilen köpek, belediye ekiplerince kurtarılıp barınağa götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Selanik Caddesi'nde, kullanılmayan bir iş yerinde pitbull cinsi köpeğin bırakıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sosyal medyadan paylaştı.

Çevre sakinlerinden bazıları, birkaç gün aç ve susuz kaldığı iddia edilen köpek için kapının altından su dökerek yardımda bulunmaya çalıştı.

Gelen ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçen Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem ile kapıyı açtıran yetkililer, köpeği bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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