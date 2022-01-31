Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Söz konusu videoda, arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler ve beraberlerindeki bir köpek yer aldı.
Köpeğin garip hareketlerini sezen ekipler, hayvanın peşinden gitti. Bu sırada köpeğin bir yeri eşelediğini gören ekipler, hemen o bölgeyi kazmaya başladı. Bu çalışma, dakikalar boyunca devam etti.
Ekipler, kazı sonucunda karşılarına çıkan manzara nedeniyle zor anlar yaşadı. Çünkü köpeğin ısrarla gösterdiği yerin altında, yavruları bulunuyordu. Köpeğin yavrularını kurtarmak adına gösterdiği çaba takdir topladı.
Son Dakika › Yaşam › Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı - Son Dakika