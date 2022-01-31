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Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı

31.01.2022 21:35

Bir köpeğin gösterdiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılarında köpek yavrularını görünce duygusal anlar yaşandı. Bu görüntüler, sosyal medyada da paylaşım üstüne paylaşım aldı.

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Söz konusu videoda, arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler ve beraberlerindeki bir köpek yer aldı.

EKİPLERE İŞARETTE BULUNDU

Köpeğin garip hareketlerini sezen ekipler, hayvanın peşinden gitti. Bu sırada köpeğin bir yeri eşelediğini gören ekipler, hemen o bölgeyi kazmaya başladı. Bu çalışma, dakikalar boyunca devam etti.

YAVRULARINI KURTARDILAR

Ekipler, kazı sonucunda karşılarına çıkan manzara nedeniyle zor anlar yaşadı. Çünkü köpeğin ısrarla gösterdiği yerin altında, yavruları bulunuyordu. Köpeğin yavrularını kurtarmak adına gösterdiği çaba takdir topladı.

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SON DAKİKA: Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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