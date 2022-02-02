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Köpeğin karla mücadelesi kamerada - Son Dakika

Köpeğin karla mücadelesi kamerada

02.02.2022 20:46

- Köpeğin karla mücadelesi cep telefonu kamerasında Tunceli'de bir köpeğin karla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

- Köpeğin karla mücadelesi cep telefonu kamerasında

TUNCELİ - Tunceli'de bir köpeğin karla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli, son yılların en çetin kışlarından birini yaşıyor. Kent merkezinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken başta Ovacık olmak üzere ilçelerde iki metreyi geçmiş durumda. Kar yağışı sadece insanların değil hayvanların hayatını da olumsuz etkiliyor. Bunun en bariz örneklerinden biri Ovacık ilçesinde yaşandı. İlçede bir köpek, iki metreye aşan karda sürünerek ilerlemeye çalışırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Köpek, uzun uğraşlardan sonra yoğun kardan kurtularak ana yola girip gözden kayboldu.

Köpeğin karla mücadelesi kamerada
Köpeğin karla mücadelesi kamerada
Köpeğin karla mücadelesi kamerada

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Tunceli, Ovacık, Köpek, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpeğin karla mücadelesi kamerada - Son Dakika


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