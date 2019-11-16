Son Dakika Haberleri: Köpeğin kediye saldırısı kamerada (2)
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Köpeğin kediye saldırısı kamerada (2)

6 saat önce

KEDİ ÖLDÜDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Alman kurdu cinsi köpeğin saldırısında yaralanan kedi, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Köpeğin kediye saldırısı kamerada (2), System.String[]

KEDİ ÖLDÜ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Alman kurdu cinsi köpeğin saldırısında yaralanan kedi, müdahaleye karşın kurtarılamadı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:18 Kaynak: DHA
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