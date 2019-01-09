Köpeğin Kızak Keyfi
1 saat önce
Kışın tadını insanlar kadar hayvanlar da çıkartıyor.
Kışın tadını insanlar kadar hayvanlar da çıkartıyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir köpeğin kızak keyfi izleyenleri şaşırtıyor.
Görüntülerde ağzıyla taşıdığı kızağa binen border collie cinsi köpek, onlarca metre ustaca kaydıktan sonra tekrar kaymak için kızağı yukarı taşıyor. Köpeğin kızak keyfi kameralara yansırken, görüntüler izleyenleri tebessüm ettiriyor. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
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