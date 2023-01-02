Konya'da köpeğe kürekle işkence görüntüleri infial yaratmıştı! O 2 cani, bugün tahliye edildi - Son Dakika
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Konya'da köpeğe kürekle işkence görüntüleri infial yaratmıştı! O 2 cani, bugün tahliye edildi

02.01.2023 16:00

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin kafasına kürekle acımasızca vuran 2 cani mahkemeye çıktı. Haklarında 6'şar yıla kadar hapis istenen şahıslar, "Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanız" şeklinde savunma yapmalarının ardından tahliye edildi. Duruşma, 20 Ocak'a ertelendi.

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri öne sürülen 2 sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen sanık Murat B, köpeğin kendisine saldırdığını, olaydan önce de başka kişileri ısırdığını öne sürdü.

TAHLİYE EDİLDİLER

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, köpeği öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 20 Ocak'a ertelendi.

"KEŞKE KÖPEK BENİ ISIRSAYDI"

Sanık Murat B, kürekle köpeğin kendisine saldırmasını önlemeye çalıştığını ileri sürerek, "Kafasına vurmak istemedim. Ertesi gün köpeği gördüm, yaşıyordu. Olaydan sonra belimdeki rahatsızlık nedeniyle 3-4 gün rapor aldım. Hayvanları seviyorum. Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı." savunmasını yaptı.

"PİŞMANIM"

Diğer sanık Sefa Ç. ise barınaktaki görevine 14 Eylül'de hayvan bakım elemanı olarak başladığını anlattı. Sefa Ç, olay günü kafesteki köpekleri aşılayıp, tekrar kafeslere koyduğunu, köpeğin kafesten çıktıktan sonra Murat B'ye saldırdığını ileri sürerek, "Köpek saldırınca Murat yanındaki kürekle bir kez vurdu. Köpek sersemleyince, o sırada yakaladım. Hiç kimse tepki göstermedi. İşe yaklaşık 2 ay önce başladım ve ilk kez böyle bir olay gördüm. Elinde sopa veya buna benzer bir şey olanlara köpekler saldırmıyordu. Köpek bayıldıktan sonra 2-3 metre götürdüm. Sonra müdahale edildi. Köpeği ilaçladıktan sonra bıraktım. Pişmanım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur da "Olaya ilk baştan bu yana müdahale eden ve şikayette bulunan bir kurumuz. Şu an yargılanan 2 sanık dışında diğer sorumluların da tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz." dedi. Duruşma sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı. İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • AHMET GEZER GEZER: Ya, önce milletin gazını aldılar. Sonra da adamları saldılar. Aha buraya yazıyorum; 6 yaşındaki çocuk gelin olayında da, tutuklanan 2 kişiyi bir ay sonra salarlar. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Konya'da köpeğe kürekle işkence görüntüleri infial yaratmıştı! O 2 cani, bugün tahliye edildi - Son Dakika

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