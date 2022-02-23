KÖPEĞİN ÖLDÜRDÜĞÜ HAMİLE KEDİNİN KARNINI AÇIP YAVRULARINI KALP MASAJIYLA KURTARDI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, hamile kediye saldırdı. Saldırı sonucu kedi ölürken, karnındaki yavruları el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas tarafından kurtarıldı. Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavru kedi, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde koruma altına alınırken, Sivas'ın yavru kedileri hayata döndürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, belediyeye ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Hamile kedi, bir köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik görevlileri, köpeğin dişleri arasında can veren kediyi görünce, merkezde görev yapan ve hayvanlara olan ilgisiyle bilinen el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi. Evinde de hayvanları bulunan, hayvanlara olan ilgisi nedeniyle daha önce de pek çok kez kedi, köpek ve koyunun doğumuna yardımcı olan Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince hemen müdahale etti. Sivas, köpeğin ağzından aldığı kediyi kültür merkezindeki atölyesine götürdü. Burada mesai arkadaşlarının da yardımıyla ölen kedinin karnını açan Ümmühan Özdemir Sivas, 3 yavru kediyi çıkarıp her birine kalp masajı yaparak hayata tutunmalarını sağladı.

YAVRU KEDİLER BARINAKTA KORUMAYA ALINDILAR

Yavru kediler yaklaşık 10 dakikalık bir müdahale ile kurtarıldıktan sonra, belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bilgi verildi. Annelerini köpek saldırısında kaybeden yavru kediler, burada yeni doğum yapmış bir anne kedinin yanında korumaya alındı.

KURTARMA OPERASYONU GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Ölen kedinin köpeğin ağzından alınarak merkeze getirilmesi ve karnının açılarak yavruların kurtarılması hem güvenlik kameralarına yansıdı hem de cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA AĞIRLAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Olayın duyulmasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'ı makamında kabul etti. Kendisine duyarlı davranışı için teşekkür eden Taban, "Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu. Nihayetinde bir canlı var ortada. Benim kurumumdan, ailemizin içerisinden böyle bir şey çıkması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BİR İKİ DAKİKA MÜDAHALE EDİLMESE ÖLEBİLİRLERDİ"

Ümmühan Özdemir Sivas ise "İnegöl Belediyesi'nde el sanatları öğretmenliği yapıyorum. Merkezimizin yakınında bir köpeğin saldırması sonucu sokak kedimiz öldü. Hayvanın hamile olduğunu anladık. Buradaki arkadaşlarımız yaşantımdan dolayı hayvanlara olan alakamı bildikleri için beni çağırdılar. Anne kedi ölüydü ancak karnında yavruların canlı olduğunu fark ettik. Ben hayvanı alarak yukarı çıkardım çünkü içindeki yavrular canlıydı. Müdahale ettik ve içindeki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler şu an hayattalar. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine teslim ettik. Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Hayvanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu olayda da acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular bir iki dakika içerisinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp beklesek yavruları kurtaramazdık" diye konuştu.