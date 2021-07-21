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Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış - Son Dakika

Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış

21.07.2021 16:46

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz ay 'Gece' isimli köpeğin ezildiği olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Sürücünün, köpeği ezdikten sonra veterinere götürmek yerine saatlerce can çekişmesini izlediği anlar da kameralara yansıdı. Olaydan saatler sonra veterinere götürülen köpek, yaşam savaşını kaybetti. Köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Bir ifade de kişinin araç kullanırken elinde telefon olduğunu ve araçtan çok geç indiği, indiğinde de telefonla uğraştığı aktarıldı" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz ay 'Gece' isimli köpeğin ezilmesi olayına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kayıtlarında, köpeği ezen şahsın veterinere götürmek yerine hayvanın can çekişmesini izlediği görüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan köpek, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti.

"YERİNDE BİR İNSAN DA OLABİLİRDİ"

Hafif ticari aracın köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi. Köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insanda olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum" dedi.

25 GÜNLÜK SAVAŞI KAYBETTİ

Kahreden olay geçtiğimiz ay Esenyurt'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir kişi hafif ticari aracıyla siteden çıkacağı sırada, kapı önünde yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpeğin ezildiğini görenlerin uyarısı ile aracından inen kişi, köpeğin aracın altında kaldığını görmesine rağmen hiçbir şey yapmayarak bir saat boyunca bekledi. Sitenin güvenlik görevlilerinin yardımıyla, hafif ticari aracın altından çıkartılan köpek, kliniğe kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 gün sonunda köpek hayatını kaybetti.

Sahibi vahşeti anlattı! Üzerinden geçtiği köpeğin saatlerce can çekişmesini izlemiş

"KASTEN ÜZERİNDEN GEÇTİ"

"Gece" isimli köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta bir sitede, birisi kasten göz göre göre 55-60 kilo olan 6 yıldır beslendiğim, aşısını yaptığım bir çocuğumu kasten üzerinden geçerek ellerinin parçalanmasına sebep oldu. Kendim sağlık çalışanıyım. Olay olduğu zaman çalıştığım için site yönetimi tarafından defalarca arandım. Telefona döndüğümde bir saat boyunca bekletildiğini öğrendim. Hayvansever bir güvenlik görevlisi, köpeğin öleceğini anlayıp yakın yerde bir kliniğe götürüldü. Oraya gittiğimde kanlar içinde yatıyor. Oradan alarak başka bir yere götürdüm." dedi.

Sahibi vahşeti anlattı! Üzerinden geçtiği köpeğin saatlerce can çekişmesini izlemiş

"ARAÇTAN İNDİĞİNDE BİLE TELEFONLA UĞRAŞIYOR"

Gökmen, "Bir saat bekletildiği için kan kaybından dayanamadı. 25 gün sonunda enfeksiyon kaptı ve ardından melek oldu. Şunu söylemek istiyorum; Dünyada bir ilk oldu ve hayvan yasasına göre artık hayvanların mal olmadığını bir can olduğuna dair Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Madem artık can ise katillerin en üst seviyede yargılanmasını istiyorum. Bu davanın peşini bırakmayacağım. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum. Bir ifade de kişinin araç kullanırken elinde telefon olduğunu ve araçtan çok geç indiği, indiğinde de telefonla uğraştığı söylenildi. Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insan da olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Köpeğin hafif ticari araç altında kalarak ezildiği o anlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafif ticari araç sürücüsü köpeği ezdiği ve başında beklediği görüldü.

Esenyurt'ta sitenin girişinde yatan köpeği aracıyla böyle ezdi
Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış
Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış
Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış

Cep Telefonu, İstanbul, Esenyurt, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Köpeğin sahibi vahşet anlarını anlattı! Üzerinden geçip ezdiği köpeğin can çekişmesine seyirci kalmış - Son Dakika
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