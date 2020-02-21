Köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk zorlukla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk zorlukla kurtarıldı - Son Dakika

Köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk zorlukla kurtarıldı

6 saat önce

ABD'nin Colorado eyaletinde 5 yaşındaki çocuğa ailesinin yanında köpek saldırdı.

Köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk zorlukla kurtarıldı, System.String[]

ABD'nin Colorado eyaletinde 5 yaşındaki çocuğa ailesinin yanında köpek saldırdı. Ailesinin ve çevredekilerin yoğun çabaları sonrası köpeğin dişleri arasından kurtarılan çocuk, olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Colorado eyaletindeki Colorado Springs kentinde meydana gelen olayda, otoparkta ailesinin yanında yürüyen 5 yaşındaki kız çocuğuna bir köpek saldırdı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda, çocuk köpeğin dişlerinin arasından zor kurtarıldı. Küçük kız olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

KÖPEK UYUTULDU

Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen olayın görüntüleri, dün hayvan koruma derneği tarafından yayınlandı. Dernek, köpek sahiplerini bu tip olaylara karşı uyardı. Barınak yetkilileri, çevredekiler olmasa çocuğun ciddi şekilde yaralanacağını belirtirken; köpeğin sahibine karşı dava açıldı. Tehlikeli Hayvanın Yasadışı Mülkiyeti yasasından dolayı dava sonucunda saldırgan köpeğin uyutulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailesi ile parkta yürüyen çocuğun görüntüsü

Aileye koşarak gelen köpeğin görüntüsü

Köpeğin çocuğa saldırma anı detayları

Çevredekilerin yardıma koşma görüntüsü

Çocuğun köpeğin ağzından alınma anları


Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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