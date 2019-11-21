Son Dakika Haberleri: Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
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Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı

6 saat önce

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Yücel Çınar (54), bekçi olarak çalıştığı Yediemin Otoparkı'nın girişinde kendisine saldıran zincire bağlı köpeğe kızıp, defalarca taş attı.

Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı, System.String[]

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Yücel Çınar (54), bekçi olarak çalıştığı Yediemin Otoparkı'nın girişinde kendisine saldıran zincire bağlı köpeğe kızıp, defalarca taş attı. Bu sırada tekrar saldıran köpeğin altında kalan Çınar'ı, yanındaki diğer köpek kurtardı.

Olay, ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta bekçi olan evli ve 3 çocuk babası Yücel Çınar'a, otopark girişindeki kulübede zincire bağlı olan köpek saldırdı. Yara almadan kurtulan Çınar, köpeğin kendisine saldırmasına kızıp, taş atmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çınar, yaklaşık 3 dakika boyunca köpeğe 16 kez taş attı. Çınar, taş atmaya devam ederken bir ara yanına fazla yaklaştığı köpeğin tekrar saldırısına uğradı. Çınar, bu kez yere düşerken, köpek üzerine çıktı. Çınar'ı, yanında bulunan diğer köpek kurtardı. Çınar, iki köpeğin boğuşması sırasında yerden kalkarak, uzaklaştı.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Köpeğin ısırması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Çınar, ayağa kalktıktan sonra da köpeğe taş atmaya devam etti. Çınar, daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Çınar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesinde kaldırılarak, tedavi edildi.  Hastaneden taburcu edilen ve yaşadığı olaydan sonra otoparktaki görevinden ayrılan Yücel Çınar, köpeğe su verirken kendisine saldırdığını belirterek, "Ben de köpeği taşladım. Bu sırada diğer köpek geldi beni kurtardı. Ambulans ile hastaneye gittim, iyiyim" dedi.


Beypazarı, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
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