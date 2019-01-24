Son Dakika Haberleri: Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

42 dakika önce

Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde besledikleri köpekle oynayan Ahmet Hakan A., iddiaya göre bir anda köpeğin saldırına uğradı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede aşısı yapılan küçük Ahmet'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ilıca, Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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