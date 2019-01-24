Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı
42 dakika önce
Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat
ilçesi Ilıca
Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde besledikleri köpekle oynayan Ahmet Hakan
A., iddiaya göre bir anda köpeğin saldırına uğradı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede aşısı yapılan küçük Ahmet'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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