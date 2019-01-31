Son Dakika Haberleri: Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

Köpeğin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, başıboş köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, başıboş köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Günpınar Mahallesi Tozkoparan mevkisinde Tuana Kartal, evinin önünde başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Evde sesleri duyan babası Yaşar Kartal'ın yardımıyla kurtarılan çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Kartal, tedavisinin ardından aşısı yapılarak taburcu edildi.

Baba Yaşar Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sonucu kızının birçok yerinden yaralandığını söyledi.

Kartal, şöyle konuştu:

"Çocukların sesini duydum, koşarak geldim. Baktım, aslında bu sokak köpeği değil, birinin köpeği, tasması var, atmışlar sokağa. Çocuğa evin önünde saldırıyor. Çocuğu köpekten kurtardım. Yarım saat köpekle boğuştum. Boğazına ip bağladık, çocuğu da kurtardım. Çocuğumu 7-8, belki 9 yerinden ısırmış. Ayaklarını parçalamış. Gerçekten insan başına gelmeden anlayamıyor. Çocuk ayakları ile kendini savunuyordu ama bir zaman sonra savunamadı."

Tuana'nın omzu, sırtı, kolları, ayakları ve bacaklarında yaralar olduğunu belirten Kartal, "Eğer yetişemeseydim, gerçekten çocuğum ölmüştü." ifadesini kullandı.

Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Tuana Kartal da "Ben bu köpeğin sahibinin bulunmasını istiyorum. Bugün ölümden döndüm. Annem işten geliyordu. Ben de onun yanına gittim. Bir anda köpek bana saldırdı. Ben de kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Beni babam, annem, babaannem kurtardı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:53 Kaynak: AA

Kartal, Ünye, Güncel
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