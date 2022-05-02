Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

02.05.2022 12:54
Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda meydana gelen olayda, sahipli köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda meydana gelen olayda, sahipli köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıya hurda getiren ailenin yanında bulunan çocukları Ercan D.'ye (7), hurdacı bahçesindeki köpek saldırdı. Ailesinin zorlukla köpekten kurtardığı çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun ailesi, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. - BURSA

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

YORUMLAR
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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