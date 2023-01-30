Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

31.01.2023 00:03
Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Emir Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Emir Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım." diye konuştu.

Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Köpek 25 Ocak'ta sahiplendirilmiş

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Durna'nın, sahiplendirilen bir köpek tarafından saldırıya uğraması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın sorumlularının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, çocuğa saldıran köpeğe ait küpeden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplenen şahsın köpeği bugün saat 11.30 sıralarında sokağa bıraktığı ve köpeğin saat 15.00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs, görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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